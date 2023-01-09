Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı yüksek rakımlı Uzungeçit beldesinde kar yağışı etkili oldu.

Dün akşamdan itibaren yağan kar yağışı, Tanin Tanin Dağını beyaza bürüdü.

Bölgede fotoğrafçılık yapan Serdar Gökçe, kar yağışıyla beraber beyaza bürünen dağları fotoğraflamayı özlediğini söyledi. Gökçe, "Günlerdir bu anı bekliyorduk. Çok şükür kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgeler karla kaplandı. Artık 5 ay boyunca buralar karla kaplı olacak. Bizlerde her güzel anı fotoğraflayacağız’’ dedi.