Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kuaföre silahlı saldırı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kuaför işletmesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Akhisar Mahallesi Köyiçi'nde bulunan bir kuaföre, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaşanan saldırıda yaralanan olmadı.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri de bölgeye gelerek çalışma gerçekleştirdi.
Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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