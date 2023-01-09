Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.57'de sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
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