Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı’da termometreler eksi 9 dereceyi gösterdi
Ağrı’da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi, termometreler eksi 9’u gösterdi.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber termometreler eksi 9 dereceyi gösterdi.
Sis ve donun meydana geldiği kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı.
Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Etiketler: Ağrı Hava Durumu
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