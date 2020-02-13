Vali Köksal Şakalar, yardımların gönderilmesi dolayısıyla Valilik önünde düzenlenen programda, bir daha böyle acılar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden Şakalar, "Devletimiz hür türlü imkanıyla depremzede vatandaşlarımızın yanında. Allah bu millete, bu devlete buna benzer acılar bir daha göstermesin. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Törenin ardından gıda malzemelerinin bulunduğu iki tır, İl Müftüsü Hayri Çelik'in duasının ardından, deprem bölgesine hareket etti.