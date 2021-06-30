Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 05:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta yaz spor okulları açıldı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.
Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, bakanlıklarınca uygulamaya konulan projenin çocukların sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sunacağını söyledi.
Sinop'ta 20 branşta 8 bin çocuğun sporla buluşturulmasının hedeflendiği vurgulayan Karaömeroğlu, "Projeyle amacımız, çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Proje aynı zamanda çocuklarımızın sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlayacaktır." dedi.
Etiketler: Sinop Gençlik ve Spor Bakanlığı
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