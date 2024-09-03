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Güncel
AA 03.09.2024 15:16

Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 25 tabanca parçası, 42 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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