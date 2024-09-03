Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 25 tabanca parçası, 42 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.