Parçalı Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.09.2024 14:34

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 81,89 gram uyuşturucu madde, 49,79 gram esrar, 83 gram genetiği değiştirilmiş uyuşturucu, 10 uyarıcı hap, 111 sentetik sentetik ecza ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

ETİKETLER
Elazığ
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde 85 araç trafikten men edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
İzmir'de 2 milyon 484 bin makaron ele geçirildi
15:28
AK Parti'de kongre süreci başladı
15:37
ÇKS kayıt yenileme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başlandı
15:37
Hamas yetkilisi: İsrail sürekli hedef yükseltiyor, bu müzakere değil dayatmadır
15:28
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 3'ü terörist 20 kişi yakalandı
15:26
Yeni Zelanda'da "turist harcına" yaklaşık yüzde 200 zam
"Kilis horoz karası" üzümünde hasat sürüyor
"Kilis horoz karası" üzümünde hasat sürüyor
FOTO FOKUS
Lavrov: ABD, PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullanıyor
Lavrov: ABD, PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ