Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 81,89 gram uyuşturucu madde, 49,79 gram esrar, 83 gram genetiği değiştirilmiş uyuşturucu, 10 uyarıcı hap, 111 sentetik sentetik ecza ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.