Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmalar sonucunda Erfelek ilçesi Hasandere köyünde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce ev ve eklentilerindeki aramalarda, 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu
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