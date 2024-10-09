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Güncel
AA 09.10.2024 09:25

Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat ve Erfelek ilçelerinde 2 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 3 tabanca, 2 define arama çubuğu, dedektör, kılıç, 16 muhtelif kazı malzemesi, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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