İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi, Boyabat, Gerze ve Türkeli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramada 240 gram esrar, bir tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. ​​​​​​​