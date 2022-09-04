Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5. kattaki pencereden beton zemine düşen yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.
Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Ürdünlü ailenin 2 yaşındaki çocukları Viaruf A, 5. katın penceresinden beton zemine düştü.
Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen ağır yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Zonguldak
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