Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam 19.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DCU 33 plakalı araç sürücü cam sanayi bölgesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Ercan ve Aydın Bostancıoğlu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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