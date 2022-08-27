Bu taşıtların 33 bin 224’ü yüzde 51,6’lık oranında otomobil, yüzde 14,8’ini kamyonet, yüzde 14,7’sini traktör, yüzde 11,9‘unu motosiklet, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 2,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs, yüzde 0,4’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

242 yeni taşıt trafiğe kaydedildi Trafiğe kaydı yapılan toplam 242 taşıt içinde motosiklet yüzde 45 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,5 ile otomobil, yüzde 13,2 ile kamyonet ve yüzde 10,3 ile traktör takip etti. Trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki ayın artış rakamına göre 19 adet azaldı.

Temmuz ayında 11 farklı otomobil markasından 69 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bin 375 taşıtın devri yapıldı Temmuz ayında bin 375 adet taşıt devri gerçekleşti. Devirlerde ilk sırada 872 adet ile otomobil yer aldı.

Ardından 171 adet ile kamyonet, 135 adet motosiklet, 116 adet traktör olarak gerçekleşirken 81 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıt oluşturdu.