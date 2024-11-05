Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.11.2024 13:12

Sinop'ta şeker pancarı hasadına başlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı.

Sinop'ta şeker pancarı hasadına başlandı

İlçede dört köyde 1163 dekar alanda çiftçiler tarafından şeker pancarı hasadı yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, şeker pancarı hasadının çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

İlçelerinde dört köyde, 1163 dekar alanda hasat işleminin yapıldığını vurgulayan Usta, "Bu yıl dekar başına ortalama 8 ton şeker pancarı elde edileceğini tahmin ediyoruz, çiftçilerimize bereketli olsun." dedi.

Kurusaray köyünde şeker pancarı hasadı yapan Haşim Kılıç ise köylerinde 3 yıldır şeker pancarı hasadı yapıldığını dile getirdi.

Artan girdi maliyetlerinin kazançlarını düşürdüğünü vurgulayan Kılıç, "İlk yıl verim de fiyat da çok güzeldi. İki senedir girdi fiyatlarının artışı kazancımızı düşürdü. Bu nedenle devletimizden çiftçimize destek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftçi Necmi Aktaş da hasat işlemini imece usulü yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Makinelerle tarladan sökümü yapılan pancarları traktör kasalarında taşıyıp buraya döküyoruz. Burada komşular arasında yardımlaşma var. Sırayla birbirimizin işine imece usulüyle gelip, buraya dökülen pancarları tek tek temizleyip yapraklarını keserek kamyonlara yüklenmeye hazır hale getiriyoruz. Yine birlikte gelen kamyonlara yükleme yapıyoruz. Kastamonu Şeker Fabrikası'na giden pancarımız orada tartılıp, ona göre ücretlendiriliyor. Devlet bize pancarımıza göre hayvanlarımıza yem için küspe veriyor."

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Kastamonu ormanlarında sonbaharın renkleri hakim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı sınavı 21-22 Aralık'ta yapılacak
14:20
İşgalci İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
14:11
Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi açıldı
14:27
TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama
13:47
Fransız aileler, çocuklarına zararlı içerikleri sunduğu gerekçesiyle TikTok'a dava açtı
13:46
Tırın altında kalan skuter kullanıcısı kadın öldü
Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı
Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı
FOTO FOKUS
TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama
TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ