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Güncel
İHA 05.11.2024 12:46

Bakacakkadı-Zonguldak kara yolunda trafik kazası: 3 yaralı

Bakacakkadı-Zonguldak kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Bakacakkadı-Zonguldak kara yolunda trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, İ.E.'nin idaresindeki otomobil, Dereköseler Köyü istikametinden geldiği sırada ana yola çıkarken,Zonguldak istikametinden Çaycuma yönüne giden R.S.'nin kullandığı otomobil, diğer araca yan tarafından vurması sonucu kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kazanın çevredeki araç şoförleri ve vatandaşlar tarafından görülmesiyle birlikte ekiplere haber verildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile bölge trafik ve jandarma sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilirken, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı öğrenildi. Meydana gelen kazanın ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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