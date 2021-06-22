Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji tarafından Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Çorum ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Sinop'un güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.
Açıklamada vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: Meteoroloji
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