Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Çankırı Meteoroloji Sağanak
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