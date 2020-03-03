İsmail Kanat idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Çangal Dağ mevkisinde uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Emine ve Faruk Özalp, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Özalp'ın Tüm Sinoplu İş Adamları Derneği (TÜSİYAD) Genel Başkanı Mustafa Özalp'ın eşi, Faruk Özalp'ın ise oğlu olduğu öğrenildi.