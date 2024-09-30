Sinop'ta mantar toplarken kaybolan kadın ormanda bulundu

İlçeye bağlı Uzunçam köyünde ikamet eden Fikriye Özdemir (69), dün mantar toplamak için evden ayrıldı.

Özdemir'in eve dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Özdemir, arama çalışmaları sonucu bir gün sonra köye 5 kilometre uzaklıkta ormanda jandarma ekiplerince bulundu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özdemir'in sağlıklı şekilde bulunduğunu belirterek, "Aramalara katılan mesai arkadaşlarımıza ve köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Sonbahar mevsimiyle vatandaşlarımızın mantar toplamak üzere ormanlık alanlara olan ziyaretlerinin yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Sinop İl Jandarma Komutanlığımızın, ormanlık alanlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılarının dikkate alınması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.