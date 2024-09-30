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Güncel
AA 30.09.2024 16:43

Sakarya'da sağanak etkili oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından beklenen sağanak, Kocaali'de öğle saatlerinden sonra başladı.

İlçe genelinde sağanak nedeniyle ana cadde ve arterlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, şu ana kadar olumsuz durum yaşamadıklarını belirterek, "Bölgede bugün ve yarın yağışların devam etmesi beklenmekte, ekiplerimizle teyakkuz halinde vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Öte yandan olumsuz hava şartları nedeniyle Kocaali sahilinde dalga boyu yükseldi. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini Melenağzı Limanı'na demirledi.

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