Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Sinop'ta korkutan heyelanlar
[Fotoğraf: İHA]
Sinop'un Korucuk ve Gelincik Mahallelerinde yerleşim alanlarına yakın yerlerde meydana gelen heyelanlar vatandaşı endişelendiriyor.
Kentin Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde yaşanan heyelanlar sonrası kent merkezinin bazı mahallelerinde irili ufaklı heyelanlar meydana geldi.
Korucuk Mahallesi'nde heyelan nedeniyle toprak zeminde büyük yarıklar oluştu.
Bazı evlere oldukça yakın olan yarıklar nedeniyle vatandaşlar büyük endişe yaşıyor. Ayrıca heyelan alanının hemen üzerinde yol güzergahı ve doğalgaz ana hattı bulunuyor.
Konuyla ilgili endişesini dile getiren vatandaşlar yetkilileri göreve çağırıyor.
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