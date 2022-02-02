YKS başvuruları ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2022 yılında yapılacak YKS'nin başvuru tarihlerini duyurdu. Peki, haziran ayında gerçekleştirilecek sınavın başvuruları ne zaman yapılacak?
3 oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı bu yıl haziran ayında uygulanacak.
YKS başvuru tarihleri ne zaman?
YKS 2022 başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart’ta alınacak.
YKS başvurusu nasıl yapılır?
YKS başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.
YKS ne zaman?
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.
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