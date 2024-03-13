Sinop'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri

Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından öğrencilerce şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.

Program, yarışmalarda derece alan öğrencilerine ödül takdimi ile son buldu.

Erfelek

Erfelek Belediyesi Sinema ve Konferans Salonu’nda program gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erfelek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, "Ya istiklal ya ölüm" konulu oratoryo sahnelendi.

Program şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Boyabat

Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu programda, oratoryo gösterisi sunuldu.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimiyle sona erdi.

Programa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.