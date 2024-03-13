Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.03.2024 11:59

Kayseri'de ramazan etkinlikleri çoşkuyla sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ramazan etkinlikleri düzenleniyor.

Kayseri'de ramazan etkinlikleri çoşkuyla sürüyor
[Fotograf: AA]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık iş birliği ile 12 Mart-7 Nisan tarihlerinde düzenlenen ramazan etkinlikleri, Hacivat-Karagöz oyunu başta olmak üzere bir çok gösteriyle vatandaşları bir araya getiriyor.

Etkinlik kapsamında, bugün ilahi sanatçısı Seyfullah Çakmak konseri, 14 Mart Perşembe günü İsmail Hakkı Solmaz ile Kur’an Tilaveti ve Tasavvuf Gecesi, 15 ve 19 Mart Cuma günü ise sanatçı Harun Kayasandık vatandaşla buluşacak.

Öte yandan 16 Mart Cumartesi Namık Bilgin ile Türk Halk Müziği, 17 Mart Pazar Mehmet Bağdaş ile Türk Sanat Müziği Gecesi, 18 Mart Pazartesi Yunus Çoban Tasavvuf ve Ezgi Gecesi, 20 Mart Çarşamba Kur'an tilaveti ve tasavvuf gecesi düzenlenecek.

Teravih namazı öncesi çocuklara yönelik de etkinlikler düzenlenecek.

ETİKETLER
Kayseri Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
Karaman'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Alg çoğalması İzmit Körfezi'nin rengini değiştirdi
12:57
Danimarka'daki STK'ler İsrail’e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açacak
12:49
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı
12:40
Depremzede genç kız kendisini enkazdan çıkaran madencilerle buluştu
12:38
İsrailli üst düzey yetkili: ABD Netanyahu hükümetini devirmeye çalışıyor
12:34
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de 3 lokasyonda arama yapacağız
Küresel ısınma ve yetersiz beslenme ayılara kış uykusunu unutturdu
Küresel ısınma ve yetersiz beslenme ayılara kış uykusunu unutturdu
FOTO FOKUS
Terörle mücadelede kritik bölge: Kuzey Irak
Terörle mücadelede kritik bölge: Kuzey Irak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ