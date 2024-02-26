Duman 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.02.2024 09:44

Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

İ.Y.'nin kullandığı otomobil, kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce park halindeki otomobile ardından H.Y. idaresindeki dolmuşa çarptı.

Kazada yaralanan İ.Y. ile dolmuşta yolcu olarak bulunan F.Z.T., sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durağan ilçesinde ise R.E. yönetimindeki otomobil, Durağan, Boyabat kara yolu Çarşak mevkisinde karşı yönden gelen M.Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan E.M. ile R.E. yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER
Sinop Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın projelerini tanıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'nin ilki yayımlandı
10:50
Ankara ve İstanbul'da ramazan pidesi 15 liraya satılacak
10:44
THY Teknik AŞ ile Silk Way West arasında bakım anlaşması yapıldı
10:35
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yüzde 12,5 arttı
10:27
İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği hava saldırısında yaralanan Filistinli genç öldü
10:19
Tekirdağ'da zehir taciri 7 şüpheliye gözaltı
Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor
Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ