Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

İ.Y.'nin kullandığı otomobil, kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce park halindeki otomobile ardından H.Y. idaresindeki dolmuşa çarptı.
Kazada yaralanan İ.Y. ile dolmuşta yolcu olarak bulunan F.Z.T., sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durağan ilçesinde ise R.E. yönetimindeki otomobil, Durağan, Boyabat kara yolu Çarşak mevkisinde karşı yönden gelen M.Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan E.M. ile R.E. yaralandı
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.