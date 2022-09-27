Gerze ilçesinde farklı inşaatlardan demir ve kablo hırsızlığı olaylarının gerçekleştirilmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, adreslerine düzlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar çalıntı kablo ve demir ele geçirildi.