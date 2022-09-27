Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotograf: AA]
Sinop'ta, düzenlenen operasyonda, inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gerze ilçesinde farklı inşaatlardan demir ve kablo hırsızlığı olaylarının gerçekleştirilmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, adreslerine düzlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar çalıntı kablo ve demir ele geçirildi.
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