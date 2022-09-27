Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 59 personel arasında bulunan 4 kadın itfaiyeci, arama kurtarma faaliyetleri ve yangınlar başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazır kıta bekliyor.

İhbar geldiği andan itibaren heyecanla olay yerine giden kadın itfaiyeciler, zor durumda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezun olan Fatma Erdoğan, 2021 yılında Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde göreve başladığını söyledi.

"İtfaiyecilik sadece erkek mesleği olarak düşünülmemeli"

Bölümünü severek okuduğunu ve görevini de severek yaptığını anlatan Erdoğan, "Görevimi uzun zaman sürdürmek istiyorum. İtfaiyecilik sadece erkek mesleği olarak düşünülmemeli. Nasıl ki kadın asker ve polisimiz varsa itfaiyeci de olması gerekiyordu. Önümüzü açtılar, teşekkür ediyoruz. Darısı diğer okuyan arkadaşlarımıza olsun. Trafik kazasında olsun, oradaki insanlara müdahale söz konusu olsun çok başka bir duydu. Maneviyatı çok güçlü hissettiren bir meslek. Tarifi yok" dedi.

"Bizim işimiz vicdan işi"

Şerife Nur Atıcı da maneviyat duygusu çok güçlü bir meslek olduğu için itfaiyeciliği tercih ettiğini anlattı.

Yaptıkları işte insani duyguların çok güçlü olması gerektiğini söyleyen Atıcı, "Bizim işimiz vicdan işi. Her şeyden önce insanların canını kurtarmaya çalışıyoruz. En azami derecede zararla insanları ya da mallarını kurtarmaya çalışıyoruz. O yüzden çok mutluluk veren bir duygu" diye konuştu.

Gözde Tabanlı da itfaiyecilik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

"Mesleğimi yapmakta hiç zorlanmıyorum"

Her türlü kurtarma konularında görev aldığı için bu mesleği tercih ettiğini anlatan Tabanlı, şöyle konuştu:

"Mesleğimi yapmakta hiç zorlanmıyorum. Her türlü olayda, yangında gittiğimiz yerlerde başımızdan geçen olaylar oldu. Asansör düşme vakası olmuştu, o insanı o şekilde gördüğümde kendimi onun yerinde hissettim ve o şekilde müdahale etmiştik. Kadınlarımız bu mesleği istesinler, gelmek isteyenler sahada olsun ve kendilerini göstersinler. Mesleğimi çok seviyorum."