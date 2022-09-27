Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Minikler itfaiyeci oldu
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar’da anaokulu öğrencileri itfaiye binasına gezi düzenledi.
3-4 ve 5 yaş grubundan oluşan öğrencilerle "İtfaiyecilik Haftası" çerçevesinde itfaiye binasına gezi düzenledi.
Minik Atom Karınca Ana Okulu Müdürü Aylin Elif Türe, 3-4-5 yaş gruplarını bu hafta itfaiyeye getirerek onlara küçük yaşlarından itibaren sosyal sorumluluk bilinci yüklemeye çalıştıklarını söyledi.
Türe, "Burada hem itfaiyenin ne kadar önemli bir kurum olduğunu onlara öğretiyor, hem de keyifli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz" dedi.
Etiketler: Afyonkarahisar İtfaiye
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