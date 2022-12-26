Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta hamsi şenliğinde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi
[Fotograf: AA]
Sinop Üniversitesi'nce düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 2 ton hamsi tüketildi.
Üniversitenin yaşam merkezinde gerçekleştirilen şenliğe katılanlara, ızgaralarda pişirilen hamsi ile ekmek ve helva ikram edildi.
Şenliğe Vali Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran da katıldı.
İki ton hamsinin tüketildiği şenlikte, öğrenciler halay çekerek eğlendi. Vali Karaömeroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kuran da öğrencilerle halay çekti.
Yağışlı havaya rağmen şenliğe 8 bine yakın öğrencinin katıldığı bildirildi.
Etiketler: Sinop
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