Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, yer yer 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İl Özel İdare Müdürlüğü ve Çelikhan Belediyesi ekipleri, mahalle ve köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.