Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı zorlaştırıyor.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, yer yer 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
İl Özel İdare Müdürlüğü ve Çelikhan Belediyesi ekipleri, mahalle ve köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Adıyaman Kar Yağışı
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