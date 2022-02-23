Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, Valilik binasında gerçekleştirilen tanıtım programında, Bakanlıkları tarafından hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan yeni logonun tanıtımının Türkiye genelinde yapılmaya başlandığını söyledi.

Erişilebilirlik belgesi alan kuruluşlara belgelerinin takdim edildiğini vurgulayan Keleş, "Bakanlığımız illerimizdeki bütün açık alanları, kamu binalarını erişilebilir hale getirmek ve uygun olması için denetlemektedir. Engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin hayatlarını kolaylaştıran adımlar atılıyor. Bundan sonraki süreçte engelli, yaşlı, çocuk, kadın, tüm vatandaşlarımız, söz konusu logoyu gördüğü bir alana ve binaya bağımsız şekilde erişebileceğini anlamış olacak." ifadesini kullandı.