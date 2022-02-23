Samsun Canik Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Sokak Hayvanları Gönüllüleri üyesi bir kişi, Kuşçulu Mahallesi yakınlarında oldukça zayıf ve bitkin halde bir sokak köpeği fark etti.

Hayvansever tarafından su ve yiyecek verilen köpek, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağına götürüldü.

Canik Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Sokak Hayvanları Gönüllüleri Başkanı Yasin Karaahmet, AA muhabirine, sokak köpeğini bulduklarında neredeyse ölmek üzere olduğunu söyledi.

Köpeğin şiddet gördüğünü, uzun süre aç ve susuz kaldığını tahmin ettiklerini anlatan Karaahmet, köpeğe serum ve antibiyotik tedavisi uygulandığını kaydetti.