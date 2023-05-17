Sinop'ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

İl Jandarma Komutanlığının belirlediği 31 özel gereksinimli birey, temsili askerlik uygulamasının yapılacağı tören alanına aileleriyle geldi.

Törende bir gün de olsa asker olmanın sevincini, onur ve gururunu yaşayan özel bireyler, askerlik yeminlerini etti.

Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, törende yaptığı konuşmada, temsili askerlik uygulaması kapsamında, engelleri nedeniyle askerlik yapamayan vatandaşların üniforma giyerek bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak amacıyla bu günü tertiplediklerini söyledi.

Bugün kutsal askerlik hizmetini yerine getiren vatandaşların gözlerindeki heyecan ve pırıltıyı büyük bir memnuniyetle ve haklı bir gururla yaşadıklarını ifade eden Kuran, "Askerlik yemininiz yüce Türk milletine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Teşkilatına, ailelerinize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Yemin töreni sonrasında özel bireylere terhis belgeleri verildi.

Törende, çeşitli gösteriler sunularak, silah ve araç sergisi gezildi.

Törene, Vali Ömer Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Kurum müdürleri ve engelli askerlerin aileleri katıldı.