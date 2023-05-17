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Güncel
DHA 17.05.2023 19:03

Niğde'de engellilerin 1 günlük askerlik sevinci

Niğde'de 21 engelli genç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin engelliler için başlattığı 'temsili askerlik' uygulamasıyla 1 günlüğüne asker oldu.

Niğde'de engellilerin 1 günlük askerlik sevinci

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından engelliler için başlatılan 'temsili askerlik' uygulamasına Niğde'de 21 engellinin ailesinin başvuru yaptı. Başvurular üzerine engelliler, İl Jandarma Komutanlığı'nda 1 günlüğüne askere alındı.Programa katılanlara ve engellilere, kurulan stantlar gezdirilerek askeri ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Törene Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Engelliler, üniformalarını giydikten sonra ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti. Tören yürüyüşü yapan engellilere terhis belgeleri takdim edildi.

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