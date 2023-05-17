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Güncel
AA 17.05.2023 18:42

Denizli'de kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis

Denizli'nin Honaz ilçesinde kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren, biri 3 diğeri 14 yaşındaki iki çocuğun yaralanmasına neden olan sanığa müebbet ile 4 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Denizli'de kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aydın A. (48), maktul Sultan Duran'ın eşi Derviş Duran ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, eşi ile arasının açılmasına kayınvalidesinin neden olduğunu ileri sürerek, "Çocuklarımı uzun süredir göremiyordum. Olay yerine tasarlayarak gelmedim. Etki altında kaldım." şeklinde kendisini savundu.

Ağır tahrik altında suçu işlediğini iddia eden Aydın A, çocuklara yönelik yaralama kastının olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca vücuduna saçma isabet eden 3 yaşındaki oğlu için sanığa "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan altsoydan kişiye karşı ve silahla olası kastla yaralama suçundan" 1 yıl, saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki akrabası için de 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Honaz'a bağlı Kocabaş Mahallesi'nde 2 yıl önce Aydın A, kayınvalidesi Sultan Duran'ı tüfekle öldürmüştü. Sanığın ateş açması sonucu 3 yaşındaki oğlu ile 14 yaşındaki akrabası yaralanmıştı. Kaçan şüpheli Isparta'da yakalanmıştı.

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