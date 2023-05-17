Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Kızıltepe ilçesinin kırsal Konuklu Mahallesi'nde, Mehmet Can Atasever, geçen yıl dönüm başına 80 kilogram ürün elde ederken, bu sezon 300 kilogram arpa üretti.

Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan 40 dönümden hasat edilen yaklaşık 13 ton arpa, zahireci esnafı Mehmet İhsan Tunç tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 7 bin 600 liradan satın alındı.

İlk üretimi yapan çiftçi katılamadığı için komisyoncu Şemsettin Tekin'e, Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından 24 ayar altın hediye edildi.

Öter, Mardin Ovası'nda kuru alanda üretilen arpada verimin çok iyi olduğunu belirterek, geçen yıla oranla 3-4 kat fazla verim elde edildiğini söyledi.

Merkeze gelen arpanın hem kalite hem de verim olarak herkesi memnun ettiğini ifade eden Öter, şunları kaydetti:

"Geçen sene aynı köydeki tarlada bir dönümden 80 kilogram verim elde edilmişti, bu yıl ise dönüm başına 300 kilogram verim elde edilmiş. Geçen yıla oranla 3-4 kat fazla verim elde edilmesi sevindirici. 2023 yılı, hububat açısından bereketli bir sezon olacak inşallah. İlk hasat vesilesiyle geleneksel olarak ilk çiftçiye 24 ayar altın hediye ediyoruz. Çiftçilerimiz velinimetimiz. Onların değeri altın ile kıyaslanamaz ama sembolik olarak bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Çiftçilerimiz ülke insanını besliyor, soframıza gelen ürünün ham maddesini üretiyor. Üreticiler olarak fiyatın da bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Güzel bir müjde bekliyoruz."