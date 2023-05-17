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Güncel
İHA 17.05.2023 17:28

Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü 2 yaralı

Karabük’ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonrası 2 kişi hayatını, 2 kişi ise yaralandı kaybetti.

Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü 2 yaralı

Eflani ilçesine bağlı Çalıkahvesi mevkiinde otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

İlk bilgilere yakınlarının cenazesi için Selalmazlar köyüne giden Yaşar Umur idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelmekte olan hafif ticari araç Çalıkahvesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre sürücü Yaşar Umar ile otomobilde bulunan Ayşe Umar olay yerinde hayatını kaydetti.

Diğer yandan isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü ile bir yaralı ambulanslar Karabük’e sevk edildi.

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