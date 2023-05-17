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Güncel
AA 17.05.2023 16:55

Diyarbakır'da çocuklar tarihe geçen karakterleri canlandırdı

Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri 100 önemli karakterin kostümü ile sahneye çıktı.

Diyarbakır'da çocuklar tarihe geçen karakterleri canlandırdı

Valilik koordinesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde Bağlar ilçesindeki Ali Kuşçu İlkokulu'nda program düzenlendi.

Yaşamlarıyla iz bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ten Selahaddin Eyyubi'ye, Gaffar Okkan'dan Ahmed-i Hani'ye kadar önemli isimlerin hayatlarının anlatıldığı kitapları okuyan çocuklar, bu karakterleri temsil eden kostümleri de giyerek sahne aldı.

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Diyarbakır'da gençleri, çocukları tarihiyle buluşturduklarını belirterek, "Gençlerimiz, çocuklarımız tarihlerindeki karakterlerle buluştukça Türk, Kürt, Alevi ve Sünni birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha da pekişecektir" dedi.

Pendik, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra katılımcılar, okul bahçesinde kurulan stantları gezdi.

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