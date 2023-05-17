Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.05.2023 16:49

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın mazbatasını aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Kars milletvekili seçilen Adem Çalkın, mazbatasını aldı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın mazbatasını aldı

Milletvekili Çalkın, Kars Adliyesi'nde mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Gülşen Şahan ve komisyon üyelerinden aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Kars halkına teşekkür etti.

Kars halkından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci turda da destek isteyen Çalkın, "Gelin hep birlikte Türkiye'mizin hamisi, hizmetkarı, birliğimizin, beraberliğimizin teminatı, vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin teminatı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Kars'tan çok güçlü gönderelim. Çok güçlü gönderelim ki yarın gittiğimizde inşallah biz de bunun karşılığını hem Meclis'te hem hükümette çok güçlü bir şekilde alalım" diye konuştu.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Ordu'da refüje çarpan otomobildeki kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:03
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
18:02
Altun'dan 'tahıl koridoru' paylaşımı: Bu başarı Türkiye'nin gururudur
17:41
Türk çayı Pekin'de tanıtıldı
17:38
Kılıçdaroğlu'ndan 'sandığa gidin' çağrısı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
17:28
Sudan’daki iç çatışma 33 gündür sürüyor
Paris'teki Saint-Jacques Kulesi ziyarete açıldı
Paris'teki Saint-Jacques Kulesi ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ