İlçede 34 köyde toplam 20 bin dekar arazide ekimine başlanan çeltikten bu sezon yaklaşık 19 bin ton pirinç elde edilmesi hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üreticilerin büyük özveriyle çeltik ekimine başladıklarını söyledi.

Bu sezon 25 ton çeltik tohumunun toprakla buluşacağını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Dekar başına ortalama verim yıllara göre değişmekle beraber 750-850 kilogram arasında. Çeltik ekimi yapılan alanlardan ise yılda 16-19 bin ton çeltik üretimi gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle zor günler yaşadığımız bu günlerde üretimin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle yapılacak olan ekimlerin hem yetiştiricilerimiz hem ülke ekonomisi için bereketli olmasını dilerim."

Çeltik üreticisi Satılmış Demir, çeltik üreticilerine yönelik yapılan desteklemelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Vatandaşların yüksek fiyatla pirinç yemesini istemediklerini belirten Demir, "Çiftçiye her zaman için gübre, mazot ve tohumluk çeltik gibi büyük destekler yapılıyor. Ancak çeltik kilogram fiyatı girdilerin çok gerisinde kaldı. Böyle olunca da üretici çeltikten umudunu kesmeye başlıyor. İnşallah yeni sezon hepimiz için hayırlı olur." diye konuştu.