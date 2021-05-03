İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Nisan'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda kalaşnikof ve 2 şarjörü, tabanca ve 8 mermisi, 5 uzun namlulu silah fişeği, yivsiz av tüfeği ve 27 fişeği ile kütüklük ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.