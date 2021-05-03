Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Nisan'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda kalaşnikof ve 2 şarjörü, tabanca ve 8 mermisi, 5 uzun namlulu silah fişeği, yivsiz av tüfeği ve 27 fişeği ile kütüklük ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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