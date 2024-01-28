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Güncel
AA 28.01.2024 17:32

Sinop'ta balıkçılar ve yük gemileri fırtına nedeniyle doğal limana sığındı

Karadeniz'de yol alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler ve balık avlamak için Sinop açıklarına gelen balıkçılar, fırtına nedeniyle Sinop'un doğal limanına sığındı.

Sinop'ta balıkçılar ve yük gemileri fırtına nedeniyle doğal limana sığındı

Türkiye'nin farklı illerinden Sinop açıklarına gelen gemiler, fırtına nedeniyle 2 gündür Sinop'un doğal limanında demirlendi. Balıkçılar da sığındıkları limanda fırtınanın dinmesini bekliyor.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, olumsuz hava koşulları nedeniyle avlanamadıklarını belirtti. Meteorolojiden yapılan uyarılara göre hareket ettiklerini bildiren Gündoğdu, hava şartlarının düzelmesini beklediklerini söyledi.

Kentteki balık satıcılarından Mert Kanal ise kötü hava şartlarından dolayı tezgahtaki balıklarda azalma olduğunu belirtti. Balık fiyatlarında fazla bir değişiklik olmadığını söyleyen Kanal, şunları kaydetti:

"Mezgit 100, istavrit 40 liradan satılıyor. Hamsi sezon itibarıyla azalmaya başladı. Sezon başında 30 ila 50 liradan satılan hamsinin kilosu şu anda 100 liraya kadar çıktı."

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