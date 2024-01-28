Balıkesir’de asayiş uygulamasında aranan 15 kişi yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 106 ekip ve 253 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 3 bin 495 kişi sorgulanırken, 287 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 şüpheli yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 36 araç sürücüsüne toplam 876 bin 91 TL tutarında idari para cezası kesilirken, 5 araç trafikten men edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.