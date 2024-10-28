Duman 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.10.2024 10:43

Sinop'ta 101. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında "101. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Sinop'ta 101. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

Boyabat Kaymakamlığı, Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için Hükümet Konağı önünde toplanıldı.

Yürüyüşe, Kaymakam Vekili Celal Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ile kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Boyabat Belediyesinin temin ettiği minibüslerle Salar köyüne giden katılımcılar buradan Kral Kaya Mezarı ve Çal Mahallesi güzergahından Kurusaray köyü piknik alanına yürüdü.

Katılımcılara Boyabat Belediyesi tarafından yemek ve çay ikramı yapıldı. Daha sonra Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı'na yürüyen grup, incelemelerde bulunup Boyabat ilçe merkezine dönüş yaptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

Erdem, "Türkiye Cumhuriyeti ilk yüzyılını güçlü geçirdi, inşallah ikinci yüzyılını da güçlü geçirecek. Bu bağlamda bizler de Kaymakamlığımızın uhdesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyemiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bunları duyurmak insanlığımızla paylaşmak bize mutluluk veriyor. Bizler bu rotaların duyurulması için ileriki zamanlarda da yürüyüşlerimize devam edeceğiz" dedi.

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
Trafik kazalarında 'pert' çıkmazı
11:35
Gazze Şeridi'nin güneyinde un ve ekmek krizi derinleşiyor
11:33
Emtia piyasasında geçen hafta karışık seyir izlendi
11:29
Sahil Güvenlik botları yarın halkın ziyarete açılacak
11:29
Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen seçimlerin huzur içinde geçmesinden memnun
11:35
Kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen timsahlara el konuldu
Ovacık Yaylası'ndaki doğa güzellikleri hazan renkleriyle görüntülendi
Ovacık Yaylası'ndaki doğa güzellikleri hazan renkleriyle görüntülendi
FOTO FOKUS
Seyir halindeki kamyonet alev aldı
Seyir halindeki kamyonet alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ