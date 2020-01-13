Silopi Devlet Hastanesi, mesai saatleri dışında hastanede görevli personel tarafından boyandı.

Otomasyon ile temizlik ve diğer bölümlerde çalışan personel, vatandaşa daha temiz bir ortamda hizmet sunulması için hastanenin iç duvarlarını boyadı.

Hastanenin boyanmasından memnuniyet duyan vatandaşlar personele teşekkür etti.

Personel şefi Şahin Eren, yaptığı açıklamada, mesai sonrası hastaneyi boyamak için çalışan personele teşekkür etti.

Otomasyon personel şefi Abdullah Ökten de vatandaşların memnuniyeti için bu çalışmayı yürüten personele teşekkür ettiklerini belirterek, bu tür çalışmaların süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA