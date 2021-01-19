Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri'de kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Silivri'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan kişi, silahla yaralandı.
Silivri'de alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren kişi, copla tehdit ettiği iş yeri sahibi Serdar U'dan tezgahtaki altınları istedi.
Şüphelinin tezgahtaki altınları boşalttığı sırada silahını alan Serdar U, soyguncuya ateş eti.
Ağır yaralanan şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.
İş yeri sahibi Serdar U. da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.
Sıradaki Haber
Cizre'de telefon dolandırıcılığına karşı polisten bilgilendirici broşür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz