Silivri'de alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren kişi, copla tehdit ettiği iş yeri sahibi Serdar U'dan tezgahtaki altınları istedi.

Şüphelinin tezgahtaki altınları boşalttığı sırada silahını alan Serdar U, soyguncuya ateş eti.

Ağır yaralanan şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis çevreyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

İş yeri sahibi Serdar U. da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.