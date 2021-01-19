Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cizre'de telefon dolandırıcılığına karşı polisten bilgilendirici broşür
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendiriyor, broşür dağıtıyor.
Güvenli Yaşam Projesi kapsamında, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak kontör, para istendiğini belirten polis ekipleri, vatandaşların bu gibi aramalara itibar etmeden durumu 155 hattına bildirmeleri istendi.
Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para, kontör talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını ifade eden ekipler, proje kapsamında hazırlanan broşürleri dağıtıp, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi.
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