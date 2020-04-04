Haber Giriş: Kaynak: AA
Silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de, silahlı saldırıda yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.
Çamköy Mahallesi'nde geçen ay, çocukların kavgasına ailelerin dahil olmasıyla kişinin yaralandığı olayın ardından taraflardan S.C, Çamköy yolunda baba T.B. ile oğlu C.B'ye silahla ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.C'yi gözaltına aldı.
Ekipler olay mahallinde bulunan tek katlı bir evin çatısında da arama yaptı.
Etiketler: silahlı saldırı baba oğul yaralıSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 21:50
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