Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te yangın tatbikatı düzenlendi
[arşiv haber, DHA]
Siirt'te çağrı merkezi personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir firmaya ait çağrı merkezi personeline yangın söndürme eğitimi verdi.
Merkez bahçesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangına ekiplerin müdahale etmesi ve mahsur kalan personelin itfaiye merdiveniyle kurtarılması canlandırıldı.
Etiketler: Siirt
Son Haberler
- 15:30
- 15:22
- 15:17
- 15:22
- 15:39
Sıradaki Haber
Uşak'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz